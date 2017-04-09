Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдулфаттаху ас-Сиси.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме главы Азербайджанского государства говорится:

Уважаемый господин Президент, глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов, совершенных в Вашей стране.

Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим.