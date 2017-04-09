Ровно 25 лет назад будучи профессором университета Мармара в городе Стамбул, я совместно с покойным профессором Ильхан Улудаг (тогда являлась директором Института Банков и страхования при Университете Мармара, позже руководителем Зыраат Банка) сразу после развала Советского Союза впервые провел комплексную научно-исследовательскую работу по экономическому положению тюркоязычных стран и групп, основная часть которых жили в том же Советском Союзе. Результаты научного исследования были опубликованы в виде большой книги из 544 страниц в ТОББ (Prof.dr. İlhan Uludağ, prof. Dr. Saleh Memmedov: Sovyetler birligi sonrası bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türk qruplarının sosyo-ekonomik analizi Türkiye ile ilişkileri, İstanbul, 1992), которая за короткий срок стала бестселлером. В данной книге рассмотрены история, язык, культура и конечно более детально — экономика более 28 турецкоязычных групп по всему миру, носителей разных религий, в частности, христианства, иудаизма, ислама, буддизма, шаманизма и т.д. Особое внимание уделено анализу экономики шести групп, которые к тому времени уже получили самостоятельность, установили суверенитет и признаны ООН (Турция около 1000 лет имела самостоятельное государственное образование). Кстати, до этого времени Турецкая Республика была единственным самостоятельным государством среди тюркоязычных стран, а после развала Советского Союза еще 5 тюркоязычных республик присоединились к семье самостоятельных государств. В этом контексте было проанализировано состояние экономики всех шести самостоятельных государств, поставлена цель вывести из кризисного состояния экономики всех государств. Дело в том, что отрицательных черт всех этих стран были больше, нежели положительных. Кроме Турции, ни одна из этих стран не имела свежую государственную практику, все они только вышли из-под влияния коммунистического режима, долгое время находясь под отрицательным воздействием исламского режима, который, кстати, имел не менее отрицательное воздействие, чем коммунистический режим. Ведь основные принципы экономического регулирования и распределительных отношений в условиях коммунизма и исламского шариата очень похожи и почти одинаковы. К тому времени если почти все коммунистические режимы развалились, то все исламские режимы устойчиво продолжали действовать и активно отрицательно воздействовали на развитие экономики всех стран.

Главной целью исследования было следующие:

Ознакомить всех участников с экономическим потенциалом каждой страны, выработать схему интеграции экономик новосозданных тюркоязычных государств с мировой экономики и экономикой Турции (Ведь экономика Советского Союза была закрытой, информационно ограниченной). На этой базе необходимо было разработать меры приближения, интеграции и возможного объединения экономик всех стран, обеспечить высокие темпы развития и достижения в ближайшие десятилетия уровня развитых стран. Устранить коммунистические формы и методы регулирования экономики, сформировать новые рыночные методы управления, освободить страны от коммунистического мышления и психологии. Для этого Турция была примером, как ведущая страна. Она имела 70-летие формирования рыночной экономики с прогрессивным опытом глубокого реформирования в 80-ые годы. Уровень развития экономики Турции был в несколько раз выше, чем в других странах. Самое главное, важно было разработать меры для освобождения экономик всех этих стран, даже включая Турции, от исламской психологии и мышления, выработать новые направления построения рыночной экономики, освобожденные от шариатского режима. Для этого также ярким примером могла выступать Турция. Данная модель должна была быть примером для всего исламского мира, поскольку все другие исламские страны одинаково серьёзно пострадали от исламской системы управления. Тогда Турция была единственной страной с демократической и свободной рыночной экономикой и развитой рыночной инфраструктурой среди исламских стран.

Прошли 25 лет и можно подвести итоги. Естественно, в исследовании были даны ответы на поставленные вопросы, но как именно они были выполнены, можно увидеть из результатов анализа. Приходится констатировать, что в целом сильные позитивные сдвиги не произошли ни в исламском мире, ни в Турции. Несмотря на определенный абсолютный рост в некоторых исламских странах, относительное отставание от Западной или Азиатской экономик значительно усиливалось. Экономика некоторых стран, таких, как Сирия, Ирак, Судан, Сомали, Йемен, Египет и т д. вообще разрушилась. Турция, которая по предположению многих, должна была быть примером новой цивильной экономической политики для всех мусульманских экономик и для тюркоязычных стран, наоборот — постепенно принимала худшие методы шариатской экономики. Если на предстоящем референдуме победит исламско-президентская модель государственного управления, то, кажется, будет обеспечен полный переход к шариатскому режиму, что чревато весьма неблагоприятными последствиями не только для самой Турции, но и для всего исламского мира. Определенная надежда была на азербайджанскую экономику, однако с самого начала переходного периода было видно, что она тоже не может нести эту тяжелую ношу. Особенно после регионального нефтяного кризиса 2014 года стало понятно, что данная страна не только не может быть примером для других исламских и туркоязычных стран, но и сама не может поддержать уровень развития на самом минимальном уровне. На фоне относительно незначительных изменений в других самостоятельных странах турецкого происхождения единственно Казахская Республика добилась весьма высоких показателей во всех направлениях экономической и политической жизни. Стартовые условия Казахстана после развала Советского Союза были самыми безнадежными по сравнению с другими странами. К тому времени основной частью населения страны были не казахи, доля коренной национальности в общем количестве населения составляла меньше 40%, экономика страны полностью была ориентирована на экономику других ведущих стран бывшего Союза и значительно истощена, кроме этого основная часть ядерного потенциала была размещена в этой республике. В таком положении сохранить суверенитет и способствовать развитию экономики данной страны были сверхсложной задачей. Казахстан без малейших ошибок, шаг за шагом прошел этот сложнейший путь и добился значительных успехов во всех областях экономической и политической жизни, переместился с одного из последних мест почти по всем показателям среди тюркоязычных стран и стран СНГ на первое, опережая даже такие крупные и относительно высокоразвитые страны, как Российская Федерация и Турецкая Республика. См. таблицу

Таблица: Положение стран в мировом рейтинге по индексу в различных направлениях (занимаемое место среди стран мира)

Как видно из таблицы и вообще из анализа уровня социально-экономического развития, если в начале суверенитета Казахстанская Республика почти по всем показателям занимала одно из последних мест, то после 25 лет среди тюркоязычных стран занимает первое место, среди стран СНГ – тоже первое место (также единственная страна, построившая новый крупный город для истории — Астану), претендует на высокие места среди всех исламских стран:

— По самым главным показателем – доходам на душу населения, страна в начале 90-х годов в несколько раз отставала от Турции, а сейчас уже намного опережает ее и в мире вышла на 60-ое место. Если по уровню образования по всем странам Советского Союза она была почти на одинаковом уровне, то сейчас в мире вышла на 37 место, опережая на 32 пункта Азербайджанскую Республику, на 56 пунктов – Турцию и т.д. А самое интересное – по этому показателю, который определяет будущее нации, уже лидирует среди всех мусульманских стран. Это означает, что она — единственная мусульманская страна, преодолевшая исламский стереотип невежества, отсталости, недоразвитости. Когда Турция, Азербайджан, Туркмения закрывали один за другими университеты, академии, школы (при этом открывая громадные и многочисленные мечети), Казахская Республика создавала новые крупные университеты, школы, научно исследовательские институты… 37-ое место означает, что Казахстан по данному показателю достиг уровень развитых стран, а значит подготовил почву для ускоренного развития и достижения уровня по другими обобщающим показателями — уровня Австрии, Гонконга, Сингапура, Испании и других стран, которые находятся в одной группе мест по этому показателю с Казахстаном.

— Казахстан сделал большой прорыв в развитии экономических реформ, которые являются важными предпосылками высокого роста экономики. По либерализацию экономики, бизнеса страна занимает (по рейтингу Мирового банка Doing business) 35 позицию (после Японии) среди 199 стран мира, и лидирует не только среди тюркоязычных стран, но и среди почти всех мусульманских стран (после ОАЭ). В стране построена лучшая система налогообложения (НДС – 12% против 18% — в Азербайджане, налог на прибыль – 15%, социальный налог – 11%, НДФЛ – 10% и т.д.), банковская и кредитная системы, система инвестиций, государственного регулирования экономики, и др. Особо надо отметить реформы защиты интересов инвесторов (как иностранных, так и национальных), по этому индексу Казахстан занимает среди 199 стран мира третье место, т.е. он почти создал самую лучшую систему защиты инвесторов, что непременно обеспечивает увеличение притока капитала и предотвращает его отток из страны.

— Прорыв в политической реформе, достигнутая стабильность в политической жизни, обеспечение мира и полной стабильности, формирование дружеских отношений со всеми странами мира на основе баланса различных мировых сил, устранение всяких, даже мельчайших разногласий позволили Казахстану сформировать самые выгодные условия развития и процветания в мирных, стабильных и деловых условиях. Мудрый политик, сильный лидер, хладнокровный и умный реформатор, президент Казахской Республики господин Н.Назарбаев своей тонкой политикой смог концентрировать интересы всех сил (даже конфликтующих между собой) в своей стране, сформировал дружественные отношения со всеми странами, в т.ч. с соседями, обеспечил толерантность, сбалансированное спокойствие, мирную жизнь внутри страны, на одинаковом уровне обеспечил права всех наций и народностей в этой республике с крайне сложной национальной структурой населения. Казахстан — единственная страна бывшего Советского Союза, в которой за годы самостоятельности не было ни одного межнационального конфликта, межгосударственных разногласий, войн, конфронтации, конфликтов с Западными демократическими странами, со странами бывшего СССР, с международными структурами и финансово-кредитными учреждениями. Если были какие-то мелкие несогласованные моменты, то они моментально разумными методами были разрешены в большинстве случаев в пользу Казахстана.

— Казахстан также отличается беспрерывностью и периодичностью экономических и политических реформ, их целенаправленностью. Начиная с середины 90-х годов страна ежегодно развивала экономические и политические отношения. Ежегодное обновление экономических и политических отношений позволяет правительству положительно, оперативно, эффективно, а также результативно решать многие вопросы, поскольку решения принимаются исходя из общенациональных интересов, а не по субъективным соображениям, как было в некоторых других тюркоязычных странах. В Турции или Азербайджане по субъективным соображением для усиления именно позиции действующих президентов значительно расширяются полномочия президента, а в Казахстане они резко сокращаются, и основные функции президента перераспределяются между другими ветвями власти. Анализ показывает, что именно такие взвешенные, эффективные, объективные меры позволили Казахстану выйти в лидерство и обещают вывести страну в сближающие годы на уровень развитых стран.

В противоположность проведению в Азербайджане и Турции референдумов по изменению конституции и повышению полномочий нынешних президентов, президент Казахстана господин Назарбаев Н. недавно объявил третью модернизацию Казахстана, глубокие политические и экономические реформы, в т.ч. передачу многих своих полномочий другим ветвям власти. Это означает значительный отход от авторитарной коммунистическо–исламской системы управления и приближение к европейскому демократическому режиму администрирования, что непременно приведет страну в скором времени к достижению уровня развитых государств мира.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что только Казахстан, самая большая страна в исламском мире по территории (девятая в мире) может выступать моделью для развития экономики не только для тюркоязычных стран, но и для всего мусульманского мира. Для этого в Казахстане существуют все условия.

Салех Мамедов.