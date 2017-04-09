Компания Jeep раскрыла технические характеристики модели Grand Cherokee Trackhawk. Экстремальная версия внедорожника получила мотор мощностью 707 л.с., сообщает портал Autoblog. Таким образом Trackhawk стал самым мощным серийным внедорожником в мире.

Двигатель для топовой версии Grand Cherokee позаимствовали у масл-кара (американский спортивный автомобиль) Dodge Charger. Бензиновый V8 объемом 6,2 л оснащен турбонаддувом и разгоняет 2,5-тонный внедорожник с места до 100 км/ч за 3,5 с. Восьмиступенчатая коробка передач была доработана для стыковки с новым двигателем. Привод — на четыре колеса, в зависимости от режима движения меняется распределение крутящего момента между осями.