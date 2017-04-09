Теракты, которые боевики совершили в церквях Танты и Александрии, направлены не только против христиан, но и против мусульман, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ.

— Этот террор направлен против нашей родины, и против христиан, и против мусульман, — подчеркнул он.

Как отметил глава страны, атаки только «больше сплотят египетский народ», в частности, имея ввиду противостояние террору. Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент Египта также отдал распоряжение в кратчайшие сроки обеспечить медицинскую помощь всем пострадавшим.

Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил о том, что в экстренном порядке будет созвано заседание Совета национальной обороны. На нём будет обсуждаться обстановка после взрывов в Танте и Александрии.

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