Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля, сообщает News.am.

В результате голосования в парламент прошли две партии и два блока. Лидером голосования стала Республиканская партия Армении (РПА), которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Правящая партия, по данным портала, набрала более 770 тыс голосов.

Партия Дашнакцутюн набрала более 103 тыс голосов. Также в парламенте будут представлены блоки «Царукян» и «Выход». Первый, лидером которого является бизнесмен Гагик Царукян, набрал около 429 тыс голосов. «Выход» заполучил 122 тыс голосов избирателей.

Всего, по данным ЦИК, на прошедших выборах проголосовали более 1,5 млн жителей Армении. В голосования участвовали пять партий и четыре блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо было набрать 5% голосов избирателей, блокам — 7%.