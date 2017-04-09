По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Россия должна пересмотреть свою позицию в отношении режима Бараша Асада в Сирии.

Как сообщает агентство Anadolu, Москве следует присоединиться к позиции США по Сирии после применения армией Асада химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля.

«Мы надеемся, что это не ограничится только действиями США. Мы надеемся, что Россия также присоединится или, по крайней мере, перестанет защищать Асада», — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что приветствует последние заявления Кремля, в которых говорилось о невозможности безоговорочной поддержки Башара Асада.

«Но давайте ускорим это. Давайте избавимся от этого зла», — предложил президент Турции.

По словам Эрдогана, Турция располагает данными с радаров, которые повзоляют без сомнения говорить, что химическая атака, жертвами которой стали более 70 человек, была произведена правительственными силами.