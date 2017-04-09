Начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», которое стартовало 5 апреля в Музее каменной летописи в Баку, после Нахчывана продолжилось в Астаре.

Включение Астары в начавшееся с Каспия водное путешествие отнюдь неслучайно. Астаринский район, который общенациональный лидер Гейдар Алиев называл «Южными воротами Азербайджана», находится в Лянкяранской низменности. Природа щедро наградила Астару неповторимой красотой.

Песчаные пляжи в восточной части района, которая открывается в Каспийское море, леса, расположенные на западе, родники и, наконец, ее субтропический климат, превратили Астару в привлекательное место для отдыха на протяжении всего года.

«Янар булаг», находящийся в поселке Эрчиван Астары, вблизи магистральной дороги Баку-Астара, привлекает внимание своей необычностью. «Янар булаг» соединяет в себе два элемента – огонь и воду. В составе кипящей в роднике необычной воды есть метан. Если приблизить к воде огонь, то выделяемый из воды газ начинает воспламеняться. Местные жители говорят, что вода имеет целебные качества и поэтому люди издалека приезжают сюда, чтобы выпить эту воду.

Большое интерес к «Янар булаг», который вошел в туристический маршрут Астаринского района и охраняется как исторический памятник местного значения, проявляют не только местное население, но и зарубежные гости и туристы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, водное путешествие, начавшееся с побережья Каспия в Баку по различным направлениям, стартовало возле «Янар булаг» в Астаре. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по борьбе, победитель международного соревнования «Гран-при», прошедшего в Баку в 2016 году, мастер спорта Алиаббас Рзазаде, заслуженный тренер, мастер спорта Магеррам Агаев и учащийся полной средней школы номер 2 города Астара Миррахиль Агаев в «Янар булаг» наполнили водой медные сосуды с изображенными на них логотипом «Баку-2017», изготовленными в духе кузнечных традиций Азербайджана и исламским дизайном. Эти сосуды будут представлены в вечерние часы на «Водном фестивале», который пройдет в парке – бульварном комплексе, разбитом на побережье Каспийского моря в городе Астара, и 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

В рамках программы Domestic Grassroots, который вошел в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Астаринском спортивном олимпийском комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на открытии церемонии председатель муниципалитеты Астары Шахверен Джавадов, заведующий отделом Министерства молодежи и спорта Асиф Гулиев и менеджер по внешним связям Операционного комитета IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», руководитель проекта Ульвия Акберова , отметив, что IV Игры исламской солидарности являются важным событием в общественно-политической и спортивной жизни нашей страны, пожелали молодым спортсменам радости победы.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью популяризации IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учащихся из 5 школ. Школьники померились силами в различных видах спорта.

От имени Операционного комитета победителям были вручены кубок, диплом, справочники и билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Отметим, что в рамках программы «Водное путешествие, начавшееся с Каспия» в вечерние часы в парке – бульварном комплексе в городе Астара пройдет «Водный фестиваль», будет организована концертная программа.