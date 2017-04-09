В Вербное воскресенье в бакинских православных храмах совершена Божественная литургия, на которую собрались сотни верующих.

Русская Православная Церковь 9 апреля отмечает один из главных предшествующих Пасхе праздников — Вербное воскресенье. Как сообщает «Спутник», в связи с этим в Кафедральном Соборе Святых Жен Мироносиц города Баку, собрались сотни верующих.

Этот день по традиции православные христиане встречают с веточками вербы, освященными в храме. Уже через неделю православная община будет отмечать светлый праздник — Пасху.