Обнародован прогноз погоды на территории страны на 10 апреля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами дождь, ночью и утром в некоторых местах полуострова интенсивный, грозы. Во второй половине дня погода будет переменная облачность, в основном без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике местами переменные дожди, грозы, в горных территориях – снег. Днем в основном без осадков. Временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах ожидаются осадки, снег, в некоторых местах интенсивного характера, грозы. Ближе к вечеру с перерывом, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ожидаются дожди. В некоторых местах интенсивного характера, возможна гроза. Ближе к вечеру с перерывом. Местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах будут осадки, в горных территориях – снег. В некоторых местах интенсивного характера, ночью ожидаются грозы. Прогнозируется западный ветер с усилением в некоторых местах.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами дожди. В некоторых местах интенсивного характера, ожидаются грозы. Ближе к вечеру погода в основном будет без осадков. Прогнозируется западный ветер с усилением временами.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах ожидаются дожди. В некоторых местах интенсивного характера, ожидаются гроза. Временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах 5-10 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла.