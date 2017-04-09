Пассажирка родила ребенка на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Конакри (Гвинея) — Уагадугу (Буркина-Фасо) — Стамбул (Турция).

Как сообщает «Анадолу», во время полета у пассажирки — гражданки Франции неожиданно начались схватки. На высоте 13 тысяч метров роды приняли стюардессы Turkish Airlines, прошедшие соответствующее обучение.

После посадки в Буркина-Фасо пассажирка Диаби Нафи и новорожденная были доставлены в больницу. Жизни девочки, которую назвали Кадижу, ничего не угрожает.

Члены экипажа сфотографировались на память с новорожденной.