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Пассажирка родила ребенка на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Конакри (Гвинея) — Уагадугу (Буркина-Фасо) — Стамбул (Турция).

Как сообщает «Анадолу», во время полета у пассажирки — гражданки Франции неожиданно начались схватки. На высоте 13 тысяч метров роды приняли стюардессы Turkish Airlines, прошедшие соответствующее обучение.

После посадки в Буркина-Фасо пассажирка Диаби Нафи и новорожденная были доставлены в больницу. Жизни девочки, которую назвали Кадижу, ничего не угрожает.

Члены экипажа сфотографировались на память с новорожденной.

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UNSPECIFIED - APRIL 7: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - "TURKISH AIRLINES / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A cabin crew of Turkish Airlines pose for a photo with a baby born in a plane during a flight from Conakry to Ouagadougou to Istanbul on April 7, 2017 in the air. Cabin crew helped the baby Kadiju's mother Diaby Nafi give birth and took photos with the baby. ( Turkish Airlines / Handout - Anadolu Agency )

UNSPECIFIED - APRIL 7: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - "TURKISH AIRLINES / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Mother Diaby Nafi (L) holds baby Kadiju, born in a plane, during a flight from Conakry to Ouagadougou to Istanbul on April 7, 2017 in the air. Cabin crew helped the baby Kadiju's mother Diaby Nafi give birth and took photos with the baby. ( Turkish Airlines / Handout - Anadolu Agency )