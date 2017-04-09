Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил поездку «из-за ситауации в Сирии». Он объяснил, что сейчас в его приоритете контакты с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семёрки».

— Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе, — прокомментировали в МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в ходе визита Бориса Джонсона в Москву планировалось провести откровенный разговор по всему комплексу международных проблем и обсудить «состояние российско-британских отношений, по сути загнанных британской стороной в тупик».

— Решение об отмене поездки Б.Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь «в тени» своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому, — парирует МИД РФ.