Между Черноморском (порт под Одессой) и Хайдарпашей (вокзал на азиатской стороне Стамбула) налажено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

«Турецкая Республика и Украина становятся ближе — сегодня начато прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой — 90% наполняемость», — написал он в Твиттер.

Парома будет ходить дважды в неделю — вторник и пятницу. В среднем переход из Черноморска до Хайдарпаши будет составлять до 27 часов.