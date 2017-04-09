В Чечне есть как минимум две секретные тюрьмы, где «держали геев». Об этом «Радио Свобода» рассказал источник среди чеченских гомосексуалов. Одна из них, по информаци «Новой газеты», находится в городе Аргун, а вторая, как сообщает «Радио Свобода», в селе Цоци-Юрт.

«Радио Свобода» отмечает, что задержаниями гомосексуалов в Чечне занималось «руководство районных ОВД». Человека, рассказавшего о пребывании в одной из секретных тюрем в Чечне, «Радио Свобода» называет Русланом, при этом отмечая, что имена всех героев материала изменены.

Руслан рассказал, что его задержали в начале марта и поместили в одну из секретных тюрем. «Мы жили в большом бараке, нас было 15 человек геев и еще с нами сидело человек 20 наркоманов. Но когда мы появились, статус наркоманов сильно поднялся, им разрешали над нами издеваться», — рассказал Руслан. Под «наркоманами», отмечает «Радио Свобода», в Чечне понимаются не потребители тяжелых наркотиков, а те, кто попался на употреблении лекарственного препарата «Лирика», который обладает наркотическим эффектом.

Руслан рассказал, что в тюрьме их «ежедневно избивали, унижали, называли женскими именами и заставляли танцевать перед остальными». Избивавшие использовали палки и электрический ток — клеммы присоединяли к пальцам рук и ног. Спали задержанные гомосексуалы на полу, в туалет их выводили по три раза в день. С питанием «было непросто». Родственники задержанных приносили им еду, но тюремщики «меняли бирки» и отдавали еду «наркоманам», «так что гомосексуалам ничего не доставалось», пишет «Радио Свобода». Руслан подчеркнул, что выжить удалось благодаря отношению со стороны «наркоманов». «Они в начале нас тоже били, но потом как-то прониклись и стали лучше относиться», — подчеркнул Руслан.

По его словам, ему ежедневно угрожали и выясняли контакты знакомых геев. Телефоны у задержанных отбирали. Таким образом, в руках полицейских оказывалась личная переписка, по которой вычисляли контакты задержанного с другими людьми. Из-за этого в секретные тюрьмы попадали и случайные знакомые гомосексуалов, которые об их ориентации ничего не знали.

Руслан также рассказал «Радио Свобода», что ему предложили выйти из тюрьмы, если он заплатит миллион рублей. Однако вымогательство не было основной целью тюремщиков и тех, кто осуществлял задержания. «Они обсуждали между собой, что надо бороться с такими, как мы, а нам говорили, чтобы мы больше этим не занимались. Это была профилактика, чтобы такого [гомосексуалов] не было», — рассказал Руслан. Он добавил, что в «профилактических работах» участвовали люди «в разной форме» — и военные, и следователи, и полицейские.

Ранее о существовании секретной тюрьмы для гомосексуалов, которая находится в городе Аргун, сообщала «Новая газета». По информации издания, в ней содержались задержанные гомосексуалы. О массовых задержаниях и убийствах геев в Чечне «Новая газета» сообщила 1 апреля со ссылкой на собственные источники. Издание утверждало, что во время таких задержаний погибли как минимум три человека.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя публикацию «Новой газеты», сообщил, что в республике не проводятся массовые задержания гомосексуалов, потому что нельзя задерживать тех, кого в Чечне нет. Позднее стало известно, что Совет по правам человека при главе Чечни проверил изложенную в «Новой газете» информацию и не нашел ей «даже косвенного подтверждения».