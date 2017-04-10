Голливудская актриса Эмбер Хёрд была доставлена в больницу с церемонии вручения награды «Gala after party-2017» в Беверли-Хиллз. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на портал «TMZ», девушку объявили победительницей в одной из номинаций, но полпути к сцене Эмбер Хёрд почувствовала себя плохо, покинула зал и сама обратилась за помощью к медикам.

В итоге на сцену получать премию за Эмбер Хёрд вышла её подруга модель и актриса Кара Делевинь.

Сообщается, что после оказания медицинской помощи состояние актрисы стабилизировалось, и её отпустили долечиваться домой. Что именно стало причиной недомогания на данный момент не известно.