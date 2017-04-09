Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раз, говорится в сообщении МО АР.

С позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Бердаван Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Ширванлы, Мерзили, Шыхлар Агдамского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.