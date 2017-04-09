Как сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на издание Hurriyet, инцидент произошёл около города Невшехир.
Пострадавших госпитализировали.
Как сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на издание Hurriyet, инцидент произошёл около города Невшехир.
Пострадавших госпитализировали.
Дата: 2017/04/09 10:34
Раздел: Мир
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