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Воздушный шар с туристами упал в центральной турецкой области Каппадокия. По предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали.

Как сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на издание Hurriyet, инцидент произошёл около города Невшехир.

Пострадавших госпитализировали.