Началось голосование граждан Турции, проживающих в Азербайджане, на референдуме по поправкам в турецкую конституцию. Об этом пишет «Тренд».

Голосование находящихся в Азербайджане граждан Турции на референдуме проводится в посольстве в Баку и генконсульствах в Гяндже и Нахчыване. Голосования завершится в 21:00 по местной времени. В Азербайджане находится свыше 6 тысяч граждан Турции, обладающих избирательным правом.

Референдум по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, состоится в Турции 16 апреля.

За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые смогут воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира, либо на 32 КПП страны.

Голосование за рубежом проходит с 27 марта по 9 апреля, на КПП — с 27 марта по 16 апреля.