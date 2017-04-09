Подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов ездил в Турцию, однако неизвестно, удалось ли ему оттуда попасть в Сирию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух знакомых предполагаемого террориста.

Как рассказали агентству бывшие коллеги Джалилова, с конца 2015 года до начала 2017 он исчез из поля зрения. В 2015 году молодой человек покинул Санкт-Петербург и отправился к дяде в турецкую Анталью, однако сам родственник предполагаемого террориста заявляет, что не встречался с ним.

Знакомые Джалилова отмечают, что в феврале этого года предполагаемый смертник посетил город Ош, а в марте он вернулся в Санкт-Петербург и снял квартиру, откуда и отправился в метро в день теракта.