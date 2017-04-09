s14

В британском графстве Мерсисайд состоялись трехдневные гулянья по поводу легендарных скачек Grand National Festival. Дресс-код — классический, но гости интерпретировали коктейльные платья и изящные шляпки для скачек по-своему. Откровенные, парадоксальные наряды и декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах. «Лента.ру» составила современный портрет мероприятия с полуторавековой историей.

s1

С 1839 года жители Ливерпуля и его окрестностей собираются на национальных скачках Grand National, самых популярных в Британии и всей Европе.

s2

Призовой фонд в 2016 году составил один миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов).

За телетрансляцией, которую берут на себя ведущие британские телеканалы, следят до 600 миллионов зрителей из 140 стран.

s3

Около 40 тысяч человек прибыли на ипподром в городке Эйнтри.

s4

Трибуны заполнили поклонники конного спорта. Каждый постарался одеться нетривиально, подчеркнув в своем образе специфику мероприятия.

s5

Но для большинства модное сражение окончилось сочетанием несочетаемого и сброшенными лодочками.

s6

Один из гостей празднует победу своего фаворита.
s7

Второй день фестиваля посвящен дамам. В Женский день гостьи надевают свои лучшие наряды.

s8

На территории ипподрома установлены фургоны предприятий общепита, где можно купить еду и алкогольные напитки.

s9

Детали гардероба гостей фестиваля.
s11

На официальном сайте мероприятия указано, что запрещено приходить в спортивных или маскарадных костюмах.

s12

Гости фестиваля в день открытия скачек.
s13
Гостьи фестиваля в Женский день.
s14
Гостьи фестиваля в первый день скачек.
s15

На странице фестиваля сообщается, что проносить алкоголь на территорию ипподрома запрещено. Горячительное можно приобрести на месте.

s16

Гости скачек Grand National Festival.
s17
Гости на второй день фестиваля.
s18

Большинство зрительниц оделись в классическом стиле, дополнив образ шляпками для скачек.