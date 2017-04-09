В британском графстве Мерсисайд состоялись трехдневные гулянья по поводу легендарных скачек Grand National Festival. Дресс-код — классический, но гости интерпретировали коктейльные платья и изящные шляпки для скачек по-своему. Откровенные, парадоксальные наряды и декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах. «Лента.ру» составила современный портрет мероприятия с полуторавековой историей.

С 1839 года жители Ливерпуля и его окрестностей собираются на национальных скачках Grand National, самых популярных в Британии и всей Европе. Призовой фонд в 2016 году составил один миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов). За телетрансляцией, которую берут на себя ведущие британские телеканалы, следят до 600 миллионов зрителей из 140 стран. Около 40 тысяч человек прибыли на ипподром в городке Эйнтри. Трибуны заполнили поклонники конного спорта. Каждый постарался одеться нетривиально, подчеркнув в своем образе специфику мероприятия. Но для большинства модное сражение окончилось сочетанием несочетаемого и сброшенными лодочками.