Россия, которая сейчас активно участвует в дестабилизации ситуации в Сирии, может и сама превратиться в огромную Сирию в снегах, но с ядерным оружием.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает «7 Дней».

По его словам, социальная ситуация в России будет ухудшаться, протест нарастать, репрессии усиливаться, а с усилением репрессий и ухудшением социального положения будет увеличиваться ненависть населения к властям и готовность идти на все ради их свержения и наказания главарей режима.

Таким образом созреют все условия для краха режимов по образцу «арабской весны» и (или) гражданской войны.

«Наличие ядерного оружия – пожалуй, единственное, что заставит Запад делать все возможное, чтобы Россия не развалилась или хотя бы развалилась мирно, как это было и в случае с крахом Советского Союза – впрочем, и на этот раз у Запада ничего не получится, внутренние противоречия будут слишком уж велики, а денег на прокорм России ни у кого нет», — пишет Портников.

«Что совершенно очевидно и не требует дискуссии – это то, что разрыв социального контракта власти и населения в российских условиях всегда приводит к бунту и краху государства. Удивительно, что к этой простой истине нужно вновь и вновь обращаться в год 100-летия Февральской революции и Октябрьского переворота. Российские власти, как Бурбоны после реставрации, ничего не забыли и ничему не научились», — подытожил Портников.