В ночь на воскресенье, 9 апреля, в Москве пассажирский поезд, следовавший по направлению Москва — Брест, столкнулся с электричкой. По предварительным данным, авария случилась после того, как машинист электрички, которая шла первой, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который переходил пути. Машинист поезда, который следовал за электричкой, также применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

«В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено», – сказано в сообщении РЖД. В компании добавили, что создан оперативный штаб под руководством президента «РЖД» Олега Белозёрова.

После столкновения пассажирского поезда и пригородной электрички в Москве за медицинской помощью обратились 50 человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

При этом в МЧС России уточнили, что госпитализация потребовалась 12 пострадавшим, в их числе двое подростков.



