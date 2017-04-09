Россия ясно продемонстрировала, что намерена и дальше поддерживать в Сирии жестокий режим. Это огорчительно, но, увы, ожидаемо, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон по завершении экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного для обсуждения пятничного американского удара по авиабазе сирийских правительственных сил. Об этом сообщает Би-би-си.

В ходе заседания российский представитель Владимир Сафронков обвинил США в односторонних действиях, играющих на руку «террористам».

«Это означает продолжение поддержки режима Асада, совершающего ужасающие нападения на собственных граждан», — заявил Тиллерсон.

«Я нахожу это очень огорчительным, но, увы, должен заметить, вполне ожидаемым», — добавил он.