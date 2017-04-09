Спасательная операция длится более 12 часов. В ней участвует 140 пожарных.
Дата: 2017/04/09 0:59
Раздел: Новость
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