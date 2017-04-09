Участившиеся в России в последнее время митинги и демонстрации могут перерасти из мирных акций в столкновения с полицией. Американцы, находящиеся в России, должны быть более бдительными из-за «текущего политического климата в РФ», говорится в обращении американской дипломатической миссии в Москве, передает «Голос Америки».

«Учитывая последние события, растет опасность массовых демонстраций, угроз отдельным гражданам и антиамериканских настроений», — отмечается в документе. Посольство просит граждан США не привлекать к себе внимания в общественных местах, быть осторожными при пользовании общественным транспортом, всегда иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также всегда быть на связи и внимательно следить за сообщениями СМИ.

Как сообщает «Радио Свобода», рекомендации были опубликованы сразу после резкой критики в России ракетных ударов США по сирийскому военному аэродрому. Власти РФ назвали ракетные удары ВМС США актом агрессии против суверенного государства.