

Цвет сине-золотого «платья раздора», которое вызвало спор между пользователями интернета, видится по-разному из-за индивидуального восприятия каждым человеком игры света и тени. Об этом заявил нейрофизиолог Паскаль Валлиш из Университета Нью-Йорка.

«Экспозиция на оригинальной фотографии была сильно завышена, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчёт того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке», — говорится в статье учёного в Journal of Vision, передает RT.

Отмечается, что в исследовании, которое помогло объяснить данный феномен, приняли участие более 13 417 человек со всего мира.

Впервые спор о цвете платья возник весной 2015 года. Более трети интернет-пользователей заявляли, что видят бело-золотую гамму, остальные — что сине-чёрную.