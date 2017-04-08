США предпримут дополнительные шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме американского президента Дональда Трампа к конгрессу, передает RT.

«США предпримут дополнительные меры, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов», — приводит текст письма The Hill.

По словам Трампа, отдавая приказ по авиабазе в Сирии, он действовал, исходя из «жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешней политики и в качестве Верховного главнокомандующего».

Письмо было адресовано спикеру Палаты представителей Полу Райана и временному главе сената Оррин Хэтч.

Отмечается, что заявление Трампа почти полностью идентично тому, что он сделал через час после проведения ударов по Сирии.