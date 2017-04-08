Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана, сообщает Би-би-си.

Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье.

В полиции пока не знают, что это за предмет. По словам представителя правоохранительных органов, пока полицейские уверены в том, что «его там быть не должно было».