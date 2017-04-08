Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что по поводу ракетного удара, нанесенного американским флотом по военному аэродрому сирийских правительственных сил, сейчас «торжествуют террористы». Об этом сообщает Би-би-си.

В своей речи, которую транслировало государственное телевидение Ирана, глава Исламской республики заочно обратился к президенту США Дональду Трампу. «Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?» — спросил он.

«Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар», — заявил Роухани.

Ранее он неоднократно называл террористами всю сирийскую оппозицию, в том числе ту ее часть, которая пользуется поддержкой США и получает от американских властей вооружение и необходимую подготовку.

В своем выступлении, во многом схожим с официальной позицией которую заняла в отношении американских ударов по сирийскому аэродрому Россия, Роухани также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.