Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону удар США по сирийской авиабазе, передает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт МИД РФ в Facebook.

Сергей Лавров в ходе разговора подчеркнул, что удар США по сирийской авиабазе лишь играет на руку экстремистам, сообщает МИД РФ.

«Правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.