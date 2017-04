Президент США Дональд Трамп поздравил военных страны с «хорошим» ударом по Сирии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, не забыв упомянуть, что военные США представили интересы не только Вашингтона, но и всего мирового сообщества.

«Поздравления нашим замечательным военнослужащим за то, что они представили интересы Соединенных Штатов и всего мира в ударе по Сирии», — написал Трамп.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.