Один из заказчиков покушения на координатора правящей коалиции в парламенте Молдавии Владимира Плахотнюка — криминальный авторитет, который находится в РФ. Об этом заявили в прокуратуре Молдавии, передает Росбалт со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее молдавские правоохранители задержали 17 членов международной преступной группировки, которая, как удалось установить следствию, планировала покушение на Плахотнюка. Задержание происходило синхронно в Кишиневе и Киеве. В Кишиневе силовикам удалось задержать 8 человек, шесть из которых — граждане Молдавии, а двое — Украины. В Киеве были арестованы 9 членов преступной группировки. Также в результате обысков у преступников были обнаружены четыре гранаты, два пистолета с глушителем, несколько раций, камуфляжное снаряжение, одноразовые мобильные телефоны, компьютеры и документы, которые содержат ценные для следствия записи.

По предварительным данным, покушение на Плахотнюка заказали двое граждан Молдовы, один из которых находится в Москве. При этом, как уточнил молдавский прокурор, находящийся в Москве заказчик — криминальный авторитет, имеющий большое влияние в Молдавии и в России. По данным молдавской Генпрокуратуры, за заказное убийство предполагалась плата в $200 тыс. При этом половина суммы уже была получена исполнителями от заказчиков в качестве аванса.

Подозреваемым в подготовке заказного убийства грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее, 7 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предотвращении заказного убийства бывшего вице-спикера парламента Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка.