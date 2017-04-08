Удар США по авиабазе в Сирии является «непростительным актом агрессии», который «миллион раз» подтверждает правильность решения Северной Кореи разрабатывать ядерное оружие. Об этом говорится в сообщении МИД КНДР, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Ракетный удар США по Сирии является явным и непростительным актом агрессии против суверенного государства, мы это решительно осуждаем», — приводит текст заявления агентство Reuters.

В МИД Северной Кореи подчеркнули, что «сегодняшняя реальность миллион раз доказывает правильность нашего решения по усилению военной мощи, чтобы силой противостоять силе».