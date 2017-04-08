Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала спутниковые снимки в высокой резолюции, которые наглядно демонстрируют результаты американской атаки по базе сирийских ВВС. Сделаны снимки были до и после этого инцидента – с указанием точек приземления ракет «томагавк», которыми велся обстрел.

Эти фотографии стали косвенным ответом на заявления России о том, что удар был малоэффективным и аэродром Шайрат в провинции Хомс (Западная Сирия), с которого сирийская авиация произвела «химическую бомбардировку», подлежит скорому восстановлению. В частности, об этом заявили официальный представитель министерстве обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, а также российские эксперты, утверждающие, что менее половины «томагавков» (23 из 59) достигли цели, а причиненный ими ущерб минимален.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что залп с двух эсминцев был произведен 59 ракетами «томогавк». На снимках, представленных ISI видны поражения 44 ракет, при этом не исключается, что несколько целей поражены дважды.

Снимки «после» были сделаны через 10 часов после атаки. Они зафиксировали разрушения 10 складов с оружием, 7 заправочных станций. Зенитно-ракетный комплекс SA6 полностью превращен в руины. Также повреждены еще 4 комплекса, нанесен значительный ущерб взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Израильские эксперты считают, что цели достигли 58 ракет. Они отмечают высокую эффективность удара. Что касается относительно небольшого причиненного ущерба, то он объясняется тем, что ракеты снабжены сравнительно небольшими боеголовками – 450 кг взрывчатого вещества.