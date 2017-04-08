Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в субботу посетила Шахдагский национальный парк в Исмаиллинском районе.

Лейла Алиева осмотрела территорию комплекса, который будет построен в связи с реинтродукцией зубров в природу в рамках совместного проекта, осуществляемого Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и WWF-Азербайджан. Проект предусматривает увеличение численности зубров на территории Шахдагского национального парка и их возвращение в природу. С этой целью на территории площадью 30 га вблизи национального парка планируется построить сооружения легкой конструкции.