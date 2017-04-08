Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом по аэродрому властей Сирии в провинции Хомс.

На опубликованной в рубрике «Рисунок дня» карикатуре изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. При этом вместо пальцев на ладонях у него ракеты, одна из которых уже «стартовала», оставив за собой огненный след.

Также рядом с рисунком есть надпись красным цветом: «В апреле делай все, что хочешь».