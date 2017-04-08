На этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в компании «Укрнафта» и многие эксперты, в том числе и в Украине, связали это с группой «Приват» и закупкой азербайджанской нефти. С таким заявлением, к примеру, выступила депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая. «Последние несколько месяцев Кременчугский НПЗ (мажоритарный акционер — группа «Приват») не покупает нефть у «Укрнафты», вместо этого импортирует нефть из Азербайджана», — заявила парламентарий.

В беседе с minval.az украинский политолог Сергей Слободчук выдвинул свою версию происходящего и здесь тоже фигурирует азербайджанская нефть. По его словам, украинская власть бьет по карману олигарха Игоря Коломойского, чтобы охладить его политические амбиции. «Обыски Генпрокуратуры в ПАО «Укрнафта» нужно рассматривать в контексте с решением хозяйственного суда от 30 марта с.г., постановившего передать в собственность государства 94,5% акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа». Обыски означают, что государственный аппарат продолжает наступление на бизнес-империю группы «Приват» Коломойского-Боголюбова-Мартынова», отмечает эксперт.

Очень показательный момент – временные рамки уголовного производства – это 2013-2015 годы, т.е. финальный период, когда государственная компания находилась под контролем «приватовцев».

«Собственно, посол США «уволил» олигарха с должности председателя Днепропетровской областной гсоударственной администрации (ОГА) после того, как Коломойский пошел на открытый конфликт с людьми из окружения президента Петра Порошенко за контроль над «Укрнафтой».

Еще одна важная веха – это 18 мая 2017 года, на этот день назначено общее собрание акционеров «Укрнафты». Предыдущее состоялось почти 2 года назад, в июле 2015 года, а собрание, назначенное на 7 июля 2016 года, сорвали миноритарные акционеры (миноритарием является группа «Приват»). Можно прогнозировать, что представители государства как крупнейшего акционера компании, продолжат вытеснять людей «Приват» из управляющих структур компании. Кроме того, на общее собрание в прошлом году планировали вынести вопрос о санации «Укрнафты», поэтому есть вероятность, что данный пункт вновь появится в повестке дня», считает Слободчук.

По его словам, нынешняя атака на интересы «Привата» началась вскоре после того, как Игорь Коломойский и его люди снова проявили свои политические амбиции, «засветившись» на последнем съезде партии «Украинское объединение патриотов — УКРОП». Президентские силы выбивают из-под партийных проектов Коломойского&Co финансовую основу, чтобы таким образом нейтрализовать политического конкурента.

«Что касается нефти из Азербайджана, то открытые источники свидетельствуют, что импортом занимается компания «Укртатнафта» — она перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года – а поставки идут как раз на Кременчугский НПЗ, работающий под контролем «приватовцев». Вся эта ситуация дала возможность экспортерам из Азербайджана зайти на рынок Украины. Теперь задача – закрепиться», — указывает эксперт.

В.Абасова