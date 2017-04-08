«По последним данным, в результате взрыва погибла одна женщина, 25 человек получили ранения», — сообщил источник.
Дата: 2017/04/08 20:32
Раздел: Мир
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