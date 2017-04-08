Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан прокомментировал реализацию проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает агентство Anadolu, по его словам, открытие дороги запланировано на июнь текущего года.

Арслан отметил, что БТК внесет вклад и в экономическое развитие восточных провинций Турции: «Продукция турецких производителей будет поставляться через логистический центр в Карсе в различные страны мира, что снизит сроки и себестоимость поставок».

Относительно деталей проекта БТК, министр отметил, что от Карса до Баку будет действовать одна железнодорожная ветка, далее сообщение будет продолжено через Казахстан и Туркменистан до Китая. «Речь идет о серьезных объемах поставок по железнодорожной дороге», — сказал Арслан.