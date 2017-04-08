Митинг Национального совета не отличался от предыдущих. Все как прежде. Там собрались родственники членов Национального совета.

Об этом сообщил Report заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Комментируя сегодняшний митинг, он отметил, что некоторые лица выступали на акции с неуместными речами: «Прозвучали пафосные выступления. Были связанные с коррупцией выступления. Самым большим коррупционером является сам Али Керимли. Он выдает лживые удостоверения тем, кто хочет уехать за границу, получая взамен по 3-5 тыс. евро. Не нужно обращать внимание на то, что они говорят. Народ бойкотировал их митинг».

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также заявил, что руководство Национального совета намеренно преувеличивает количество пришедших на митинг: «Народ уже не верит им. Народ знает, что правительство решает их проблемы. Наша страна развивается и проводит независимую политику. Народ не пойдет за кучкой людей, финансируемых из-за рубежа».