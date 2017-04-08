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У правоохранительных органов Швеции растет уверенность в том, что задержанный 39-летний этнический узбек является исполнителем теракта в центре Стокгольма.

В салоне угнанного грузовика, 7 апреля въехавшего в толпу на одной из центральных улиц Стокгольма, находился некий «легковоспламеняющийся предмет», который полиция, тем не менее, пока не идентифицирует как взрывное устройство. Об этом представители правоохранительных органов Швеции сообщили в субботу, 8 апреля, на специально созванной пресс-конференции.

По их словам, точнее установить характер находки можно будет после проведения серии дополнительных экспертиз.

Глава полиции Швеции Дан Элиассон подтвердил, что у следователей растет уверенность в том, что 39-летний этнический узбек, задержанный в Мерсте вскоре после происшествия, является преступником, находившимся за рулем грузовика. Его фамилия не фигурировала в материалах службы госбезопасности Швеции СЭПО за 2017 год, однако упоминалась в ее архивных данных за прошлый год.

У преступника могли быть сообщники

Правоохранительные органы не стали уточнять, как долго мужчина находился в Швеции, был ли у него вид на жительство и направлял ли он в соответствующие органы запрос на соискание убежища. Также полиция не дала ответа на вопрос о том, поддерживал ли предполагаемый преступник связи с джихадистами. Тем не менее, Дан Элиассон не стал исключать вероятности того, что у задержанного были сообщники.

Теракт в самом центре Стокгольма стал первым в современной истории страны происшествием такого рода, приведшим к человеческим жертвам. После атаки дополнительные силы полиции задействованы по всей стране, усилены проверки удостоверений личности при въезде в Швецию. Правоохранительным органам помогают военные.

В 15 часов по местному времени 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. В результате инцидента ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.