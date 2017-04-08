В Российском информационно-культурном центре в Баку во второй раз прошла образовательная акция «Тотальный диктант».

Как сообщили Report в РИКЦ, акция проводится по всему миру. Так, «Тотальный диктант» пишут в 866 городах на шести континентах. Ожидается, что в этом году ее участниками станут более 200000 человек.

В Баку соорганизаторами Тотального диктанта стали представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Текст для Тотального диктанта в этом году написал известный российский писатель Леонид Юзефович. В аудиториях РИКЦ его озвучили заведующая кафедрой иностранных языков Азербайджанского государственного педагогического университета Лейла Везирова и доцент кафедры истории русской литературы Бакинского Славянского университета Антонина Третьякова.

Участниками акции в Баку стали 62 человека, что почти в три раза больше чем в прошлом году.