В Сирии по селу восточней города Ракка, который удерживают исламисты, нанесли авиаудар. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

Погибли 15 человек, в том числе четверо детей.

Сирийская обсерватория отмечает, что удары предположительно нанесла коалиция по борьбе с ИГ во главе с США.

Спикер коалиции пока не прокомментировал эту информацию.

В ночь на 7 апреля ВМС США запустили с корабля в Средиземном море 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии около Хомса, с которой, как считают американцы, была осуществлена химическая атака в провинции Идлиб. По разным данным, в результате удара погибли от четырех до пяти военных сирийской армии.