Делегация во главе с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым встретилась в Иране с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зенгене.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт SOCAR, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы связей в нефтегазовой сфере, подчеркнуто наличие возможностей для развития сотрудничества.

Стороны рассмотрели такие вопросы, как участие SOCAR в нефтегазовых проектах в Иране, сотрудничество в сфере газоторговли, реализация проектов с третьими странами. Было принято решение исследовать данные вопросы.