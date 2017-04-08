Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил об отмене визита в Россию (10 апреля) в связи с ситуацией в Сирии.

Об этом изданию Politeka стало известно из сообщения пресс-службы МИД Британии.

«Последние события в Сирии кардинально изменили ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «семерки» 10-11 апреля», — заявил Джонсон.

По его словам, это необходимо для обеспечения скоординированной международной поддержки перемирия в стране и интенсификации политического процесса.

«Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги», — добавил глава МИД Британии в своем заявлении.

Кроме того, Джонсон написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter, что поддерживает удар Штатов в Сирии и находится в постоянном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном