На западном побережье Большой Бернеры в Шотландии выставлен на продажу уникальный дом – он находится на уединенном острове, и новый владелец по факту получит не только дом, но и остров, сообщает replyua.net со ссылкой на АВС. Источник отмечает, что дом находится в деревушке Валасай, и, помимо него, там расположен еще один дом, но только на материке.

Новый владелец сможет добираться до своего имения по персональному мосту длиной 38 метров. Стоимость роскошного дома оценили в 362 тысячи евро. Внутри особняка можно найти крытый бассейн, сауну, СПА-центр, новые ванную и кухню. Вокруг дома очень красивый сад, а на первом этаже имеется терраса с видом на Атлантический океан. Дом расположен в непосредственной близи от благ цивилизации. Он находится в довольно густонаселенном районе, рядом с городом Сторновее, где проживают восемь тысяч человек.

В городе развита инфраструктура – больница, детский сад, магазины и даже университет. Сюда часто приезжают туристы, однако дом расположен в довольно уединенном месте, поэтому владелец сможет быть в тишине, но при этом пользоваться благами цивилизации.