Департамент обороны США назначил эсминцы ВМС США USS Porter и USS Ross как два корабля, которые запустили ракеты «Томагавк» по целям в Сирии 6 апреля 2017 года. Командиром “Портера” является Андрия Слау, окончившая Военно-морскую академию США в 1998 году и успевшая покомандовать тральщиком USS Defender, передает РБК.

Отметим, что оба корабля — эсминцы управляемых ракет класса Arleigh Burke, которые приписаны к базе ВМС в Роте, Испания.

Управляемые ракетные эсминцы, такие как USS Porter и USS Ross, имеют команду, состоящую из 33 офицеров, 38 старших унтер-офицеров и экипаж из 210 военнослужащих.

Корабли оснащены газотурбинными двигателями и развивают «походную скорость» свыше 30 узлов (56 км в час).

Экипаж может запускать управляемые ракеты для проведения противокорабельных, противовоздушных и противолодочных операций с использованием различных систем оружия.

Напомним, что было выпущено 59 крылатых ракет для уничтожения самолетов, которые участвовали в химической атаке против мирных жителей Сирии.