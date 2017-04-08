Президент Финляндии Саули Нийнистё направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Господин Президент. Примите поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Финляндской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Благодаря двустороннему сотрудничеству, продолжающемуся уже более двух десятилетий, мы добились ряда общих успехов. Уверен, что в дальнейшем мы станем свидетелями более тесного сотрудничества.

Господин Президент, примите заверения в глубочайшем почтении, пожелания мира и благополучия Вашей стране».