Беспилотник НАТО нанес удары по объектам движения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает РИА-Новости.

Уничтожены 13 боевиков движения «Талибан», в том числе один из полевых командиров талибов Асадулла Мазлумйар.

Представитель афганской армии, бригадный генерал Сайед Курбан Мусави сообщил, что шестеро убитых — иностранцы.

В свою очередь представитель «Талибан» Забихуллах Муджахит сообщил, что в результате атаки дрона были убиты четыре талиба, а Асадулла Мазлумйар не пострадал.