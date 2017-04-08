Создание международной миссии по расследованию фактов в связи с последними событиями в Сирии является целесообразным.

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ирана Хасан Рохани.

«Когда этот вопрос ещё не ясен, американцы, которые считают себя мировым жандармом, лидером и судьей, совершили полномасштабный ракетный обстрел сирийского аэродрома и убили невинных людей. Согласно докладам ООН, 2 года назад было уничтожено химическое оружие Сирии, откуда появилось это утверждение?», — подчеркнул Х.Рохани.

Президент Ирана отметил, что миссия по установлению фактов должна состоять из нейтральных стран: «Заявления о существовании этого оружия в регионе должны быть рассмотрены и уточнены».

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, он сказал, что человек, который сейчас управляет США, заявил в своей президентской кампании, что он планирует бороться с террористами, но теперь террористы отмечают нападение США на сирийскую армию.

«Если вы были честны в своих требованиях о борьбе с террористами, почему вы атаковали сирийскую армию», — добавил президент.

Он сослался на многие недостатки Конгресса США и ООН и отметил, что правительство США даже не получило разрешения от ООН и Конгресса США и напало на Сирию гнетущим, вопиющим и агрессивным способом против всех международных принципов.