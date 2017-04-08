Король Иордании Абдулла II предложил официальному Вашингтону обсудить с Россией проблему оккупированного Крыма, чтобы «добиться гибкости» от россиян в Сирии.

Монарх утверждает, что для президента страны-оккупанта Путина Крым является приоритетным вопросом, поэтому ради признания Америкой незаконной аннексии полуострова он готов будет пойти на уступки в других регионах политической и военной активности. Об этом Абдулла II заявил в интервью американскому изданию Washington Post.

— С точки зрения россиян, они играют в то, что я называю трехмерной игрой в шахматы. Для них Крым важен, Сирия важна, Украина, и теперь мы видим их в Ливии… Я думаю, наиболее важен Крым. Если вы достигнете взаимопонимания по Крыму, думаю, вы увидите гибкость в отношении Сирии… Крым для Путина — это вопрос №1, — заявил иорданский правитель.

Напомним, как сообщало QHA, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным в начале марта подтвердил, что Соединенные Штаты Америки не будут обсуждать никаких «разменов» территорий Украины. Он также отметил, что суверенитет Украины имеет фундаментальную важность для США.

Помимо этого, госсекретарь США еще раз заверил украинскую сторону, что санкции с России будут сняты лишь тогда, когда Кремль прекратит свои агрессивные действия и деоккупирует Крым и ОРДЛО.